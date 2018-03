Elmshorn - Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

von shz.de

29. März 2018, 13:43 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Mittag ist es zu einem Brand in einem

Mehrfamilienhaus im Schlurrehm in Elmshorn gekommen.



Die Einzelheiten zum Brand sind der Meldung des

Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg unter:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3903419



zu entnehmen.



Die Ermittlungen zu dem Brand und der Brandursache wurden durch die

Kriminalpolizei in Elmshorn übernommen. Nach dem derzeitigem

Kenntnisstand ist ein

Fremdverschulden nicht auszuschließen. Der Brandort wurde

beschlagnahmt.



Konkrete Angaben zur Brandursache oder zur Schadenshöhe können zu

jetzigem

Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell