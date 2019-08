Elmshorn - Betrunkener randaliert auf dem Bahnsteig und leistet erheblichen Widerstand

von shz.de

16. August 2019, 11:53 Uhr

Elmshorn (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr bemerkte eine

Streife der Bundespolizei auf einem Bahnsteig im Bahnhof Elmshorn

einen jungen Mann, der dort herumschrie und bereits durch Tritte

einen Mülleimer sowie eine Plakatwand beschädigt hatte.



Bereits der Versuch der Beamten den Mann anzusprechen scheiterte,

da dieser sofort verbal äußerst aggressiv reagierte. Auch gegen das

Anhalten sperrte er sich; versuchte sogar die Beamten zu treten und

zu schlagen. Das darauffolgende Anlegen der Handschellen gestaltete

sich durch den massiven Widerstand des 26-Jährigen ebenfalls

schwierig und musste mit erheblicher körperlicher Gewalt seitens der

Beamten erfolgen. Da er aber selbst mit gefesselten Armen immer noch

versuchte nach den Beamten zu treten und sie mit dem Kopf zu stoßen,

wurde er letztlich zu Boden gebracht und dort fixiert.



Mit Unterstützung einer weiteren Streife der Landespolizei wurde

der junge Mann zum Polizeirevier Elmshorn transportiert. Auch im

Streifenwagen randalierte er weiter. In der Gewahrsamszelle kam

anschließend sogar eine sogenannte "Spuckhaube" zu Einsatz. Während

der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten durchgehend

beleidigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Da

vermutlich auch noch andere berauschende Substanzen im Spiel waren,

wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.



Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann dann die

restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwarten nun Strafanzeigen

wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Glücklicherweise verletzte sich keiner der eingesetzten Beamten.









Rückfragen bitte an:



Heiko Kraft

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Telefon: 0461/3132 105

Mobil: 0172 / 4011278

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell