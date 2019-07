Ellerbek - Unimog und Kleinwagen landen nach Unfall im Graben

von shz.de

08. Juli 2019, 15:57 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute kam es gegen 10:48 Uhr in der

Pinneberger Straße in Höhe des Regenrückhaltebeckens zu einem

Verkehrsunfall, durch den die Fahrbahn über Stunden blockiert wurde.



Ein 64-jähriger Rellinger fuhr mit seinem Unimog mit Anhänger in

Richtung Hamburg. In Höhe des Regenrückhaltebeckens geriet der mit

Metallstangen beladene Anhänger aus ungeklärten Gründen ins

Schlingern. Der Anhänger stieß gegen einen entgegenkommenden Citroen

C 3, gesteuert von einem 55-Jährigen aus Hamburg. Beide Fahrzeuge

gerieten anschließend in den angrenzenden Straßengraben.



Der Unimog kippte um und blieb auf Dach liegen und begrub den

Citroen unter sich. Der Anhänger wurde abgerissen und blockierte die

Fahrbahn.



Sowohl der Fahrer des Gespanns als auch der Fahrer des Kleinwagens

zogen sich leichte Verletzungen zu.



Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im unteren

fünfstelligen Bereich.



Polizeibeamte sperrten die Pinneberger Straße voll. Die

aufwändigen Bergungsarbeiten dauern zur Zeit noch an.









