Ellerbek: Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus

03. November 2018, 20:48 Uhr

Pinneberg (ots) -



Ellerbek - Am späten Samstagnachmittag wurde die Freiwillige

Feuerwehr Ellerbek zu einer Rauchentwicklung aus einem

Einfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte

kam bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss. Zur

weiteren Unterstützung wurde zeitnah die Feuerwehr Bönningstedt

nachgefordert. Das Feuer hatte sich im Obergeschoss ausgebreitet und

wurde mit Hilfe von einem C-Rohr unter schweren Atemschutz gelöscht.

Mit Hilfe einer Wärmebildkamera und der nachgeforderten Drehleiter

wurde das Dach vom Einfamilienhaus auf mögliche Glutnester

kontrolliert. Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus dem Einsatz

entlassen. Die Feuerwehr Ellerbek blieb mit einer Brandwache vor Ort.

Insgesamt waren 69 ehrenamtliche Helfer der Wehren Ellerbek und

Bönningstedt rund zweieinhalb Stunden mit den Löscharbeiten

beschäftigt. Personen wurden nicht verletzt. Brandursache und

Schadenshöhe sind Ermittlungsgegenstand der Polizei.



Kräfte FF Ellerbek: 30 mit 4 Fahrzeugen; FF Bönningstedt: 39 mit 7

Fahrzeugen; RKiSH: 2 mit 1 RTW in Bereitstellung; DRK Ellerbek: 2 mit

1 Fahrzeug; KFV Pinneberg: Pressesprecher Einsatzleiter: Klaas

Seehaus, stv. Wehrführer









