Ellerbek - Feuer an Mercedes A- Klasse

16. Dezember 2019, 12:52 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 13.12.19 bemerkten Passanten gegen 23 Uhr in der

Königsberger Straße in Ellerbek einen brennenden Mercedes. Sie verständigten

umgehend die Feuerwehr und die Polizei.



Die Fahrzeugfront wurde durch das Feuer zerstört, der Innenraum wurde stark

beschädigt. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro. Die

Polizeibeamten ermittelten den Fahrzeughalter und informierten ihn über den

Brand. Er hatte sein Auto in der Königsberger Straße abgestellt und war von dort

zum AKN Bahnhof gegangen.



Die Polizeibeamten schließen Brandstiftung als Brandursache nicht aus und suchen

Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers oder zu verdächtigen Personen

machen können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04101/2020 erreichbar.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



