Ellerau, Meisenweg / Polizei erbittet Hinweise nach Pkw-Brand

24. September 2018, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den

23.09.18, kam es in Ellerau zu einem Fahrzeugbrand. Kurz vor

Mitternacht wurde den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr ein

brennender Pkw im Meisenweg gemeldet. Wie sich herausstellte, brannte

auf einem Parkplatz ein älterer schwarzer Saab in voller Ausdehnung.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand

Totalschaden.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich

unter 040-528060 zu melden.









