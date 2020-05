Ellerau - Einbrüche in Kleingartenanlage

Avatar_shz von shz.de

07. Mai 2020, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Zwischen dem 5. und dem 6. Mai 2020 ist es in Ellerau zu sieben Einbrüchen in Gartenparzellen einer Kleingartenanlage gekommen.



Die Anlage befindet sich in der Dorfstraße. Bislang unbekannte Täter haben hier vermutlich in der Zeit von 20 Uhr (5. Mai) bis 10 Uhr (6. Mai) insgesamt sieben Parzellen gewaltsam geöffnet. Als Stehlgut konnten bislang lediglich alkoholische Getränke festgestellt werden. Ob darüber hinaus etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.



Bereits in dem Zeitraum vom 29.04.2020 bis zum 05.05.2020 ist es in dieser Kleingartenanlage zu einem gleichgelagerten Fall gekommen.



Die Polizeistation Ellerau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04106-9769700 entgegen.



