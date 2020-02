Einschleichdiebe auf frischer Tat festgenommen, 19-Jähriger in Haft

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 11:23 Uhr

Friedrichstadt (ots) - In der Nacht von Mittwoch (12.02.20) auf Donnerstag

(13.02.20), kurz nach Mitternacht, konnten zwei junge Männer im Alter von 16 und

19 Jahren in Friedrichstadt von der Polizei festgenommen werden. Aufmerksame

Anwohner hatten beobachtet, dass die jungen Männer auf Privatgrundstücken

herumschlichen.



Seit einigen Tagen wurden diverse Einschleichdiebstähle in unverschlossene

Häuser und Fahrzeuge in Friedrichstadt gemeldet. Entwendet wurden unter anderem

Getränke-Pfand-Kisten, Bargeld, Bekleidung, Postpakete und Bargeld. Die beiden

festgenommenen jungen Männer sind der Polizei bereits als Einbrecher und

Einschleichdiebe bekannt. Durch die aufmerksamen Anrufer wurden weitere

Diebstähle vermutlich verhindert. Diebesgut aus den Taten der letzten Tage

konnte zum Teil aufgefunden und sichergestellt werden. Der 19-Jährige befand

sich zurzeit auf Bewährung auf freiem Fuß. Diese Bewährung wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft widerrufen. Der junge Mann befindet sich nun wieder in Haft.



Die Polizei informiert:



Sogenannte Einschleichdiebe suchen am Tage oder in der Nacht nach

unverschlossenen Türen und Fenstern, um möglichst schnell und unerkannt Beute zu

machen. Oft merken Hauseigentümer oder Autobesitzer gar nicht, dass solche Diebe

sich Zutritt in die eigenen vier Wände verschafft haben. Gerade auf dem Land

neigen Bewohner dazu, Haus- und Nebentüren und Autos nicht zu verschließen. Wir

raten dazu immer, auch am Tage, Fenster und Türen zu verschließen, auch wenn man

sein Haus nur für kurze Zeit verlässt oder sich im Garten aufhält. Ansonsten

besteht die Gefahr, dass sich Diebe während der Abwesenheit ins Haus schleichen.



