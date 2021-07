Einsatzreicher Tag bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2021, 21:44 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Der heutige Dienstag, 06.07.2021, verlief mit sechs Einsätzen sehr einsatzreich.

Gegen 02:40 Uhr meldete die Leitstelle West beim Einsatzleitdienst eine Intensivverlegung per Hubschrauber aus Bremerhaven für die Kardiologische Klinik an. Es wurde abgeklärt, ob der Landesplatz "Backofenwiese" für die Landung geeignet und auszuleuchten wäre.

Um 04:13 Uhr wurde dann die Feuerwehr alarmiert, um den Landeplatz für eine Nachlandung vorzubereiten. Gegen 05:15 Uhr war dieser Einsatz dann beendet.

Wenig später gegen 06:30 Uhr bemerkte eine ältere Dame in der Ostlandstrasse, dass ihr Keller 20 cm unter Wasser stand. Ein Löschfahrzeug machte sich auf den Weg und half mit einem Wassersauger.

Am frühen Nachmittag lösten Handwerker einen Brandmeldealarm in der Kardiologischen Klinik aus. Der eingesetzte Löschzug konnte nach kurzer Kontrolle den Einsatz beenden. Gerade wieder im Fahrzeug angekommen, kam über Funk von der Leitstelle West die Einsatzmeldung vom Wasserrettungseinsatz auf dem Gr. Segeberger See.

Dann wurde die Feuerwehr über Funk von der Leitstelle West noch zu einer Tierrettung in den Seminarweg gerufen. Dort befanden sich Hunde in einem Kastenwagen. Bei der Wärme machte ich eine Bürger Sorgen und wählte den Notruf. Auch hier konnte die Lage schnell zusammen mit der Polizei geklärt und entschärft werden.

Gegen 19:30 Uhr waren die Fahrzeuge wieder aufgeklart und die Einsatzkräfte wieder nach Hause entlassen werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

