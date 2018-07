Einsatz der Bundespolizei zum Musikfestival "Fusion Lärz"

von shz.de

05. Juli 2018, 12:33 Uhr

Neustrelitz (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Stralsund war im

Zeitraum vom 27.06. - 04.07.2018 bei der An- und Abreise von circa

23.500 Musikfestivalbesucher am Bahnhof Neustrelitz, im Rahmen ihrer

bahnpolizeilichen Überwachung eingesetzt. Anlässlich dieser Maßnahme

kamen insgesamt über 100 Beamte der Bundespolizei und davon zehn

Diensthundeführer mit Diensthunden zum Einsatz. Dabei waren sie nicht

nur zur Gefahrenabwehr, sondern auch für die Verfolgung von

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständig und tätig.



Am Anreisetag, den 27.06.2018 meinte ein 23-Jähriger kurz vor

Einfahrt der Regionalbahn in den Bahnhof Neustrelitz unerlaubt die

Gleise überschreiten zu müssen. Der Lokführer, der bereits mehrmals

ein Warnsignal abgab, musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Für

dieses Verhalten muss sich der junge Mann nun wegen eines

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.



Samstagmorgen, den 30.06.2018 entleerten Unbekannte Täter einen

Feuerlöscher in einer abgestellten Regionalbahn, sodass der

Feueralarm dabei ausgelöst wurde. Die Schadenshöhe wird auf ... Euro

geschätzt. In diesem Fall wird nun wegen des Missbrauchs von

Nothilfeeinrichtungen ermittelt.



In den Nachmittagsstunden, kontrollierten die Beamten nach einem

Hinweis der Deutschen Bahn Sicherheit einen schlafenden Mann am

südlichen Ausgang des Bahnhofs. Bei der Überprüfung durch Beamte der

Bundespolizei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige mit Haftbefehl

wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gesucht

wurde. Mit 1,04 Promille Atemalkohol bestätigte der Mann, dass er die

geforderte Geldstrafe aus dem Jahr 2017 von insgesamt 630,- Euro bis

dato nicht bezahlt hatte und auch nun nicht aufbringen konnte. Für

ihn ging die anschließende Fahrt mit dem Funkstreifenwagen direkt in

die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg, wo er nun die

Ersatzfreiheitsstrafe von 42 Tagen verbüßt. Bei der Durchsuchung des

Mannes finden die Beamten zudem nach Betäubungsmittel in Form von

vier Gramm Amphetamine. Für diese muss er sich nunmehr wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Am Sonntag, zum Abreisetag, vergaß ein 27-Jähriger in der

Bahnhofshalle seinen Rucksack. Mitarbeiter eines Imbisses am Bahnhof

übergaben das Gepäckstück an die Bundespolizei. Im Rucksack fanden

die Beamten nicht nur diverse persönliche Sachen, sondern auch

Betäubungsmittel in geringer Menge in Form von Marihuana. Der Mann

erhielt sein Gepäckstück, jedoch ohne seinen Cannabis zurück. Das

Betäubungsmittel liegt nun als Beweismittel bei der Kriminalpolizei

Neustrelitz, welche die Ermittlungen übernahmen. Im Gepäck hat der

Mann nun jedoch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.



Im Laufe des Einsatzes der Bundespolizei konnten bei Kontrollen

weitere drei Personen festgestellt werden, die zur Fahndung

ausgeschrieben waren. In diesen Fällen sollte der Aufenthaltsort der

Personen ermittelt werden, da bei verschiedenen Staatsanwaltschaften

laufende Strafverfahren anhängig sind. Ferner ergaben Überprüfungen,

dass zwei ausgehändigte Personalweise zur Fahndung standen, welche

dann sichergestellt werden konnten.



Insgesamt erfolgten Feststellungen von acht Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz, einem gefährlichen Eingriff in den

Bahnverkehr, eine Strafanzeige wegen Beleidigung und wegen

Hausfriedensbruch sowie einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Zusätzlich erfolgten vier Strafanzeigen wegen Erschleichens von

Leistungen und einige Feststellung von Ordnungswidrigkeit im

Bahnbereich.









