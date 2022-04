Einfamilienhaus durch Feuer stark beschädigt in Holzdorf

Avatar_shz von

19. April 2022, 08:21 Uhr

Holzdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) -

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 17.04.2022 gegen 23.30 Uhr in der Dorfstraße in Holzdorf in einem Carport zu einem Feuer, das auf ein angrenzendes EFH übersprang.

Das aus Holz gebaute EFH wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar.

Zur Brandausbruchszeit befanden sich die einzigen beiden Bewohner im Einfamilienhaus, die von Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht wurden und das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten.

Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell