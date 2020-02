Eine verletzte Person nach Wohnungsband in Kiel

Avatar_shz von shz.de

15. Februar 2020, 03:07 Uhr

Kiel (ots) - Gegen 01:30 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle eine starke

Rauchentwicklung sowie Hilferufe aus einer Wohnung in der Jungmannstraße im

Kieler Stadtteil Brunswik. Noch während der Anfahrt der alarmierten

Einsatzkräfte berichtete ein weiterer Anrufer über eine Person die aus dem

ersten Obergeschoss zu springen drohte.



Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Die betroffene Person

konnte mittels Leiter gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung

zugeführt werden. Im weiteren Verlauf erfolgte der Transport in ein Kieler

Krankenhaus. Vorsorglich wurden 13 weitere Personen aus dem Gebäude geführt. Die

unter Atemschutz eingesetzten Trupps konnten nach ca. 30 Minuten "Feuer aus"

melden.



Insgesamt waren knapp 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des

Rettungsdienstes im Einsatz. Gegen 02:45 Uhr konnten alle Maßnahmen beendet

werden. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.



