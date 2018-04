Eine Ära geht zu Ende

von shz.de

07. April 2018, 10:18 Uhr

Schleswig (ots) -



Schleswig/ 32 Jahre lang war Annelie Sievers Geschäftsführerin des

Kreisfeuerwehrverbandes Schleswig-Flensburg. Jetzt geht es für

Sievers in einen neuen Lebensabschnitt, die Rente. Viele ehemaligen

Weggefährten kamen zur verdienten Verabschiedung in den Ruhestand. Zu

der Veranstaltung wurde sie standesgemäß mit einem Einsatzfahrzeug

des Löschzug Gefahrgut zu Hause zusammen mit ihrem Ehemann abgeholt.

Seit ihrem Eintritt 1972 in die Kreisverwaltung hat Sievers

verschiedene Stationen durchlaufen. Im Jahr 1986 wurde sie dann

hauptamtliche Geschäftsführerin des Kreisfeuerwehrverbandes. "Ein

beispielhafter Werdegang liegt hinter ihnen, aber Ruhestand heißt

nicht stehen bleiben, sondern ruhig weiter gehen", so Landrat Dr.

Buschmann. Ehrenkreiswehrführer Hans-Heinrich Jacobsen merkte an,

dass Sievers einige Runde Geburtstage in ihrer Dienstzeit gefeiert

haben muss, allerdings wurde niemals über das Alter gesprochen. "Am

20.01.1986 wurde Sievers dem damaligen Vorstand des Verbandes als

Geschäftsführerin präsentiert. Die damaligen Frauenwitze in der

Männerwelt ließen schnell nach, und Annelie konnte sich hervorragend

durchsetzen", so Jacobsen weiter. Kreiswehrführer Mark Rücker konnte

vier Jahre mit Sievers zusammenarbeiten. "Annelie zeigte immer eine

hohe Lernbereitschaft um neues zu Wissen zu erlangen und war immer

forsch dabei." Christian Albersten, KBM aus dem Nachbarkreis

Nordfriesland merkte an, das die Geschäftsstellen immer der erste

Prellblock sind, wenn mal etwas nicht so läuft wie es laufen soll.

Dies wird von vielen nicht genug wertgeschätzt. Björn Otto vom

Löschzug Gefahrgut blickte auf die langjährige Tätigkeit Sievers im

LZG zurück. Im Jahr 1996 hat Annelie Sievers die Geschicke des LZG

als Zugführerin erfolgreich geleitet. "Der LZG steht heute da Du ihn

mit Klaus Uck hingebracht hast", so Otto. Auch der Spaß kam selbst

auf längeren Einsatzfahrten nicht zu kurz, so durfte sogar noch kurz

vor Eintreffen an der Einsatzstelle eine Zigarette geraucht werden,

um hinterher einen kühlen Kopf zu haben. "Alle Kameradinnen und

Kameraden haben sich im Einsatz immer sicher bei Dir gefühlt!" Alle

Redner waren sich einig, Annelie Sievers geht in den wohlverdienten

Ruhestand und wünschten ihr noch viel Freude in ihrem neuen

Lebensabschnitt. Zum Ende bedankte sich Sievers noch bei allen für

die gelungene Überraschung.









