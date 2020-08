Einbruch in Geschäftsräume einer Ferienhausvermietung, Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 11:13 Uhr

Dagebüll (ots) - In der Nacht von Sonntag (23.08.20) auf Montag (24.08.20) wurde in Geschäftsräume einer Ferienhausvermietung in der Nordseestraße in Dagebüll eingebrochen.



Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten, indem sie gewaltsam eine Terrassentür öffneten. Dort brachen sie einen kleinen Tresor auf und entwendeten aus diesem die Tageseinnahmen. Vermutlich verließen der oder die Täter das Gebäude durch die Haupteingangstür zur Nordseestraße.



Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Dagebüll oder umliegenden Ortschaften in der Nacht oder auch schon am Abend bzw. nächsten Morgen auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden. Vielen Dank!



