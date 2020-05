Einbruch in Firmenfahrzeug

Avatar_shz von shz.de

27. Mai 2020, 10:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 27. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 25./26.05.2020 - Escheburg Am Montagabend stellte eine Angestellter einer Handwerksfirma einen VW T6 Transporter in der Straße Am alten Bahnhof in Escheburg zum Parken ab.



Im Laufe der Nacht vom 25.05.2020 auf den 26.05.2020 wurde der Transporter von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge gestohlen.



Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in Escheburg, in der Straße Am alten Bahnhof oder der unmittelbaren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Rufnummer 04152/8003-0.



