Einbruch in eine Schule

Avatar_shz von shz.de

11. Februar 2020, 11:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 11. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.02.2020

- Geesthacht Zwischen dem 07.02.2020, 15:30 Uhr und dem 10.02.2020, 07:30 Uhr,

kam es im Dialogweg in Geesthacht zu einem Einbruch in ein Nebengebäude einer

Schule.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen unbekannte Täter mittels brachialer

Gewalt in den Schuppen ein. Dort entwendeten der/die Täter zwei Go-Karts (rot

und blau) und dazugehörige Anhänger. Der Wert des Stehlgutes liegt im mittleren

dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen

aufgenommen.



Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Da das gesamte

Schulgelände eingezäunt ist, geht die Polizei zurzeit von mehreren Tätern aus,

welche die Go-Karts über den Zaun gehoben haben müssten. Wer hat zur Tatzeit im

Bereich Dialogweg oder der näheren Umgebung eine oder mehrere verdächtige

Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die

Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Tel. 04152/8003-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4517342

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell