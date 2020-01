Einbruch in ein Therapiezentrum

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 13. Januar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg -

10./11.01.2020 - Lauenburg



In der Zeit vom 10.01.2020, 15:30 Uhr, bis zum 11.01.2020, 15:55 Uhr, kam es in

einem Therapiezentrum in der Grünstraße in Lauenburg zu einem Einbruch.



Unbekannte Täter drangen durch eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür in das

Haus ein und entwendeten einen Tresor. Dieser Tresor wurde offensichtlich

gezielt entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den

o. g. Zeitraum herum in Lauenburg, Grünstraße, oder Umgebung verdächtige

Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in

Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4490289

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell