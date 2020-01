Einbruch in ein Einfamilienhaus

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 11:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 13.01.2020 Tremsbüttel Am

13.01.2020, zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus im

Wiesengrund in Tremsbüttel zu einem Einbruch.



Unbekannte Täter drangen durch eine im rückwärtigen Bereich gelegene Tür in das

Haus ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht hatten,

verließen der/die Täter das Haus vermutlich auf dem gleichen Weg. Der / Die

Täter entwendeten nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld im unteren

dreistelligen Bereich.



Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum

in Tremsbüttel, Wiesengrund, oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge

gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der

Telefonnummer 04102/809-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4491377

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell