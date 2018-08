Einbrecher war nur mit kurzer Hose bekleidet -Zeugen gesucht

von shz.de

01. August 2018, 12:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Bargteheide



Am 28.07.2018, zwischen 02.30 Uhr und 03.45 Uhr, kam es in einem

Reihenhaus im Rapsstieg in Bargteheide zu einem Einbruch.



Ein männlicher Täter drang über ein rückwärtig gelegenes Fenster

in das Haus ein. Nach kurzer Zeit traf dieser dann dort auf den

mittlerweile durch Geräusche wach gewordenen Hausbesitzer und

flüchtete daraufhin sofort zurück durch die Terrassentür in die

angrenzenden Gärten.



Bei dem Einbruch wurden drei Nokia Handys älteren Baujahrs

entwendet.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung (u. a. mit Diensthund)

konnte der Weg des Täters über den Roggenkamp bis in die Straße Am

Sportplatz nachvollzogen werden. Danach verlor sich die Spur.



Verletzt wurde bei dem Einbruch niemand. Sachschaden ist nicht

entstanden.



Der Täter wird wie folgt beschrieben.



- Ca. 1,70 m groß - Schlank - Ca. 30 Jahre alt - Kurze

dunkelblonde Haare - Er war lediglich mit einer kurzen Schwarzen

Sporthose bekleidet (keine Oberbekleidung , keine Schuhe)



Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben

können und stellt hierbei insbesondere folgende Fragen:



1. Wem ist der halbnackte Täter im Rapsstieg oder Umgebung

aufgefallen? 2. Wer kann Angaben zu einer Party o.ä. im Umfeld

machen, bei der sich so eine Person aufgehalten hat, und die zwischen

03:00 und 03:45 Uhr selbige Party ohne Schuhe und Oberbekleidung

verlassen hat? 3. Welche Anwohner im fraglichen Wohngebiet in

Bargteheide, insbesondere der Straßen Roggenkamp, Am Maisfeld und

Rapsstieg verfügen über eine private Kameraüberwachung und haben

verdächtige Personen am Morgen des 28.07.2018 damit aufgenommen? 4.

Wer kennt eine Person, die plötzlich im Besitz dreier älterer Handys

der Marke Nokia ist? 5. Wem sind solche Handys kürzlich zum Verkauf

oder als Geschenk angeboten worden?









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell