Einbrecher mithilfe aufmerksamer Nachbarn festgenommen

Neumünster (ots) - Neumünster. Am Freitag, 21.07.2017, hörten

Anwohner der Straße "Am Dosenbek", gegen 22.30 Uhr, das im

Nachbarhaus vermutlich eine Scheibe eingeschlagen wurde. Während der

Nachbar aus dem Haus ging, um nach dem Rechten zu sehen, alarmierte

seine Frau über Notruf die Polizei. Im Nachbarhaus konnte der Zeuge

dann eine Person erkennen, die dort eingebrochen war und konnte diese

anschließend dazu bewegen, das Haus freiwillig zu verlassen. Wenig

später trafen die Polizeibeamten ein, die den bereits amtsbekannten

33-jährigen Einbrecher festnahmen.



