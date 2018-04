Ein Mann stirbt auf der B 430 nach einem Verkehrsunfall. Zwei weitere Personen, darunter ein sechsjähriges Kind werden lebensgefährlich verletzt.

von shz.de

03. April 2018, 22:03 Uhr

Lütjenburg, Kreis Plön (ots) -



Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13:50 Uhr auf der B

430 zwischen der Abfahrt Engelau und Lütjenburg. Ein Fiat Punto und

ein VW Golf Variant prallten aus bisher ungeklärter Ursache frontal

zusammen. Der Fahrer des Fiat stirbt noch am Unfallort in seinem

Fahrzeugwrack. Ein sechsjähriger Junge wird im selben Fahrzeug in

einem Kindersitz auf der Beifahrerseite lebensgefährlich verletzt und

mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Kiel geflogen. Der

Fahrer des VW Golf erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen.

Er wurde mit einem weiteren Rettungshubschrauber zur Uni-Klinik nach

Lübeck transportiert. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden die

Motoren beider Fahrzeuge total zertrümmert und drangen teilweise in

das Wageninnere ein. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst

sowie den Feuerwehren aus Lütjenburg und Hohwacht-Neudorf aus den

Fahrzeugen befreit und vor Ort bis zum Eintreffen der Hubschrauber

notärztlich versorgt und für den Transport stabilisiert. Wie es zu

dem Unfall kam, ist derzeit unbekannt. Ein Sachverständiger nahm die

Ermittlungen auf. Die Bergung des getöteten Unfallopfers gestaltete

sich schwierig, da das Fahrzeug sehr stark deformiert war. Die

Feuerwehrleute wurden nach Einsatzende von einem

Notfallseelsorger-Team bei einer Nachbesprechung im Feuerwehrhaus

Lütjenburg betreut. Die Bundesstraße blieb für drei Stunden voll

gesperrt.









