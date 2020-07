Eigentümer gesucht - Fahrräder aufgefunden

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 15:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 22. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 17.06.2020 - Ammersbek



Am 17. Juni 2020 wurden mehrere Fahrräder in einer Böschung am U-Bahnhof Hoisbüttel aufgefunden. Die Räder waren offenbar dort abgelegt/hingeworfen worden. Es handelte sich um fünf Fahrräder, von denen bisher nur eins einem Eigentümer zugeordnet werden konnte.



Folgende Räder wurden noch nicht zugeordnet:



Bulls Cruiser 7 (Trekkingrad) - silbern



Diamant Vistula (Herrenrad) - Türkis



Pegasus KC40 (Damenrad) - lila/violett



Favorit (Herrenrad) - blau



Die Polizei Ammersbek sucht nach den Eigentümern der Räder, damit sie ihnen zurückgegeben werden können: Wer vermisst eines der o.g. Fahrräder? Wer kennt einen der Eigentümer?



Hinweise bitte an: Polizeistation Ammersbek 040/35622647-0



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Jan Wittkowski Telefon: 04541/809-2011



