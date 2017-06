Eggstedt: Unfallfahrer gesucht!

Eggstedt (ots) - In der Nacht zum Samstag hat sich in Eggstedt

eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen

ist der Fahrer eines Motorrades mit einem geparkten Auto kollidiert

und anschließend geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 0.30 Uhr vernahm die Geschädigte in ihrer Wohnung im

Eggstedter Moor einen Knall und sah aus dem Fenster. Sie entdeckte

auf der gegenüberliegenden Weide einen Motorradfahrer, der offenbar

gestürzt war, wieder aufstand und schließlich davon fuhr. Am nächsten

Morgen stellte die Frau dann den vermutlichen Grund für den Unfall

des Zweiradfahrers fest: offenbar war dieser zunächst gegen ihren auf

der Straße abgestellten Renault geprallt und dann zu Fall gekommen.

Bei der Kollision entstand am Heck des Wagens ein Schaden in Höhe von

etwa 1.500 Euro. Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer geben

kann, sollte sich mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer

04832 / 20350 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich auch für den

Biker selbst.



