Eddelak: Zigarettenautomat geplündert

19. Februar 2020, 10:53 Uhr

Eddelak (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte einen

Zigarettenautomaten in Eddelak entwendet, geleert und letztlich entsorgt. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.



Am Dienstagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem aufgebrochenen

Zigarettenautomaten, der außerhalb der Gemeinde Kuden neben der Fahrbahn der

Verlängerung der Straße Rühberg lag. Der Automat war gewaltsam geknackt und

entleert worden. Er enthielt zum Zeitpunkt des Auffindens weder Zigaretten noch

Bargeld. Wie sich herausstellte, haben Diebe das Gerät von der Hauswand eines

Lebensmittelmarktes im Theeberg in Eddelak entwendet. Der Sachschaden dürfte

sich auf etwa 350 Euro belaufen, der Wert des aus dem Automaten entwendeten

Inhalts ist derzeit noch unklar.



Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in

Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



