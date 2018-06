Eddelak: Feuer in Einfamilienhaus

von shz.de

22. Juni 2018, 13:33 Uhr

Eddelak (ots) - Am Donnerstag, den 21. Juni 2018, gegen 16.00 Uhr,

kam es in der Averlaker Straße in Eddelak zu einem Brand in einem

Einfamilienhaus.



Das Einfamilienhaus gehört zu einem landwirtschaftlichen Gehöft.

Die Bewohner nahmen kurz nach Brandausbruch den Brandmelder war und

liefen sofort von der Küche in das brandbetroffene Zimmer. Das Zimmer

war allerdings wegen der enormen Rauchentwicklung nicht mehr zu

betreten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.

Allerdings besteht nun für Teile der Wohnung Einsturzgefahr.



Zur Brandursache können noch keine konkreten Angaben gemacht

werden. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen.

Dem ersten Anschein nach könnte ein technischer Defekt in Betracht

kommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 50 000 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



