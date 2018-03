Eckernförde - Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

von shz.de

31. März 2018, 12:43 Uhr

Eckernförde (ots) - 180331-2-pdnms Zeugen nach

Verkehrsgefährdung gesucht



Eckernförde. Die Polizei in Eckernförde sucht den Fahrer eines

Cross-Motorrades vermutlich der Marke KTM. Der Fahrer (etwa 20 Jahre

jung, kräftig, helle Jeans, karierter Blouson, weißer Crosshelm mit

Aufklebern) war am Mittwoch (28.03.18, gegen 16.30 Uhr) mit dem

weiß-orangefarbenen Zweirad am Berliner Platz aufgefallen, weil er

mit seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Von dort

aus fuhr er offenbar weiter in Richtung Schulweg. Ein Autofahrer

hatte das Zweirad bis zur Carlshöhe verfolgt, dann aber aus den Augen

verloren. An der Crossmaschine war zwar ein Versicherungskennzeichen

angebracht, das aber nicht für das Fahrzeug ausgegeben ist. Weitere

Geschädigte und / oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei

Eckernförde unter der Rufnummer 9080.



Sönke Hinrichs









