Eckernförde - Zeugen nach Schlägereei gesucht

von shz.de

02. Juli 2018, 11:13 Uhr

Eckernförde (ots) - 180702-2-pdnms Zeugen nach Schlägerei gesucht

Eckernförde. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen wurden am frühen

Sonntagmorgen (01.07.18, gegen 04.20 Uhr) in die Gaethjestraße

entsandt. Von dort war eine Schlägerei mit etwa 20 Beteiligten

gemeldet worden. Die Beamten trennten die aufgebrachten Personen und

stellten zwei Männer im Alter von 35 und 54 Jahren fest, die

Verletzungen davongetragen hatten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen

trafen die Beamten auf zwei junge Männer (je 23), die als

Tatverdächtige benannt wurden. Alkoholeinfluss spielte bei allen

Beteiligten eine Rolle, so dass Details zu der Auseinandersetzung

nicht festgestellt werden konnten. Die Polizei Eckernförde sucht

unter der Rufnummer 9080 Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können hinsichtlich einer möglichen Streitursache und der

Beteiligung.



