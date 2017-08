Eckernförde - Wem gehört die Geldbörse?

Eckernförde (ots) - 170814-3-pdnms Wem gehört die Geldbörse?



Eckernförde. Bereits am Donnerstagnachmittag (10.08.17) gab eine

82-jährige Dame bei der Polizei eine Kinder-Geldbörse ab. Die

hellbraune Lederbörse mit einem Trageriemen ist auf der Vorderseite

unter anderem mit einem Kamel bedruckt, auf der Rückseite ist der

Name "Lilli" lesbar. In der Geldbörse befindet sich ein geringer

Bargeldbetrag. Fundort ist der Parkplatz am Hafen (Steindamm). Bisher

ist es den Beamten nicht gelungen, den rechtmäßigen Eigentümer

ausfindig zu machen. Hinweise nimmt die Polizei Eckernförde unter der

Rufnummer 04351/9080 entgegen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:23 Uhr