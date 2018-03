Eckernförde - Vorsicht, Trickdiebe

von shz.de

02. März 2018, 14:23 Uhr

Eckernförde (ots) - 180302-3-pdnms Vorsicht, Trickdiebe



Eckernförde. Ein 81-jähriger Mann aus Eckernförde meldete sich bei

der Polizei und zeigte ein ihm verdächtiges Verhalten an. Danach sei

er am Mittwoch (28.02.18, kurz nach 10 Uhr) auf dem Parkplatz nahe

der Fußgängerzone an der Kieler Straße von einem gebrochen Deutsch

sprechenden Mann um Wechselgeld gebeten worden. Dabei habe der

unbekannte Mann den Senior ablenken wollen, indem er einen schwarzen

Gegenstand über die Geldbörse hielt. Der 81-Jährige ließ sich aber

nicht beirren. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Der unbekannte Mann

(etwa 45 bis 50 Jahre, 180 cm, gepflegte Erscheinung, dunkle Hose,

dunkle Jacke) ging davon. Die Kriminalpolizei rät, Unbekannte nicht

zu nah an sich herankommen zu lassen. Seien Sie aufmerksam und geben

Sie Ihre Geldbörse nicht aus der Hand. Sollte es zu weiteren,

ähnlichen Vorfällen gekommen sein, so wenden Sie sich bitte an die

Polizei in Eckernförde. Weitere Tipps für Ihre Sicherheit finden Sie

im Internet unter www.polizei-beratung.de.



