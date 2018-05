Eckernförde - Unfallbeteiligter gesucht

von shz.de

08. Mai 2018, 09:13 Uhr

Eckernförde (ots) - 180508-1-pdnms Unfallbeteiligter gesucht



Eckernförde. Bereits am vergangenen Donnerstag (03.05.18, 07.45

Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Rendsburger Straße / Sauerstraße

ein Unfall mit einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen der

Polizei hatte der 27-Jährige die Straßenseite wechseln wollen und zu

dem Zweck die Bedarfsampel betätigt. Als die Ampel für ihn Grün

zeigte, fuhr er an. Ein Auto auf der Rechtsabbiegespur sei gefahren,

obwohl die Ampel für den Fahrer Rotlicht zeigte. Es kam zum

Zusammenstoß. Der Fahrzeugführer stoppte, sprach den Radfahrer an und

erbat dessen Personalien. Da der 27-Jährige eigenen Angaben zufolge

nur leicht verletzt sei, fuhren beide davon. Danach wandte sich der

Radfahrer an die Polizei. Der Autofahrer hat sich bislang nicht

gemeldet. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei

Eckernförde unter der Rufnummer 9080 in Verbindung zu setzen



Sönke Hinrichs.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell