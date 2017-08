Eckernförde - Radfahrerin leicht verletzt

Eckernförde (ots) - 170810-3-pdnms Radfahrerin leicht verletzt



Eckernförde. Mit leichten Verletzungen wurde Mittwochnachmittag

(09.08.17) eine 24-jährige Radfahrerin vorsorglich in das Krankenhaus

gebracht. Sie war kurz nach 16 Uhr mit einem VW Golf zusammengestoßen

und gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die junge

Frau den Mühlenberg Richtung Innenstadt befahren. In gleiche Richtung

fuhr die Autofahrerin (72). Beim Abbiegen nach rechts in den

Pferdemarkt übersah sie jedoch die Radfahrerin. Der Sachschaden an

dem Auto und dem Fahrrad blieb gering.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 10.Aug.2017 | 11:13 Uhr