Eckernförde - Radfahrer schwer verletzt

12. Januar 2020, 11:53 Uhr

Eckernförde (ots) - 200112-3-pdnms Radfahrer schwer verletzt



Eckernförde. Ein 79-jähriger Radfahrer wurde Samstagmittag (11.01.20, 13.15 Uhr)

in der Rendsburger Straße schwer verletzt. Er befuhr den Radweg stadteinwärts,

als die Fahrerin (80) eines Opel Corsa von einem Grundstück auf die Fahrbahn

fahren wollte und den Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer

erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in die Kieler

Uniklinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.



