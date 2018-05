Eckernförde - Mopedfahrer flüchtete vor der Polizei

von shz.de

08. Mai 2018, 15:33 Uhr

Eckernförde (ots) - 180508-2-pdnms Mopedfahrer flüchtete vor der

Polizei



Eckernförde. Kurz vor Mitternacht (07.05.18) fiel einer

Funkstreife des Polizeireviers Eckernförde an der Carlshöhe ein Moped

mit hoher Geschwindigkeit fahrend auf. Als die Beamten dem Zweirad

folgten, flüchtete der Fahrer in Richtung Innenstadt. Auf

Stoppzeichen reagierte er nicht und wurde zunächst aus den Augen

verloren. Wenige Minuten später kam er der Funkstreife in der

Prinzenstraße entgegen. Erneut versuchte der 17-jährige Fahrer, sich

der Kontrolle zu entziehen. Dabei kollidierte er mit einer

Grundstückseinfriedigung und in der Folge auch mit dem Funkwagen. Ein

Rettungswagen brachte den 17-Jährigen zur stationären Behandlung in

ein Krankenhaus. Dabei wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test

ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Das Moped wurde

sichergestellt. Die Beamten fertigen eine Strafanzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs, Urkundenfälschung und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell