Eckernförde - Kind wurde verletzt

Eckernförde (ots) - 170606-2-pdnms Kind wurde verletzt



Eckernförde. Ein elfjähriges Mädchen wurde Montagabend (05.06.17,

22.30 Uhr) schwer verletzt, als es mit seinem Fahrrad ins Hafenbecken

stürzte. Augenzeugen gaben an, das Kind habe auf der Promenade

Borbyer Ufer das Gleichgewicht verloren und sei ins Wasser gefallen.

Helfer hatten die Elfjährige sofort aus dem Wasser gezogen. Danach

wurde die Kleine mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik

gebracht. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht. Die

Polizei Eckernförde übernahm die Unfallermittlungen.



