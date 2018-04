Eckernförde: Holzunterstand wurde angezündet

von shz.de

22. April 2018, 13:23 Uhr

Eckernförde (ots) - Ein Sachschaden von etwa 3000EUR entstand

gestern (21.04.2018, 21:30 Uhr) beim Brand eines Unterstandes auf

einer Koppel im Finkenweg in Eckernförde. Es handelt sich um eine

etwa 5x4m großes Gebäude aus Holz und Blech, das als Unterstand für

Schafe genutzt wird. Die Tiere gerieten durch das Feuer nicht in

Gefahr, sie befanden sich auf der Weide. Die Freiwillige Feuerwehr

Eckernförde konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei Eckernförde

ermittelt wegen Brandstiftung, offenbar wurde der Stall vorsätzlich

angezündet. Eine Zeugin hatte kurz vor dem Brand mehrere Jugendliche

in dem Bereich bemerkt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der

Polizei Eckernförde (Telefon 04351 - 9080) zu melden.



Kai Kröger









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon (heute um 19 Uhr): 0431 - 32 12 97



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell