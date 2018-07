Eckernförde / Hohenwestedt - Infomobil der Polizei on Tour

von shz.de

16. Juli 2018, 13:33 Uhr

Eckernförde / Hohenwestedt (ots) - 180716-2-pdnms Infomobil der

Polizei on Tour



Eckernförde / Hohenwestedt. Die Beamten der Präventionsstelle bei

der Polizeidirektion Neumünster sind wieder unterwegs und geben

schwerpunktmäßig Sicherheitstipps zu den Themenbereichen "Falscher

Polizeibeamter" und "Enkeltrick". Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem

Gespräch mit den Fachleuten der Polizei. Das Infomobil steht am

Mittwoch (18.07.18) von 8 Uhr bis 13 Uhr auf dem

Innenstadtwochenmarkt in Eckernförde und am Donnerstag (19.07.18) von

8 Uhr bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Hohenwestedt. Weitere Tipps

für Ihre Sicherheit finden Sie auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell