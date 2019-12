Eckernförde - Feuer

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 12:12 Uhr

Eckernförde (ots) - 191203-3-pdnms Feuer in Eckernförde



Eckernförde. Personen wurden nicht verletzt bei einem Feuer, das Montag

(02.12.19, gegen 17.20 Uhr) im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der

Riesebyer Straße ausbrach. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter

Kontrolle. Brandbetroffen war nur ein kleiner Teil des Dachbodens. Die Polizei

geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Das Haus bleibt

bewohnbar. Die Kripo hat die Brandermittlungen übernommen.



Sönke Hinrichs



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4457360

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell