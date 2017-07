Eckernförde - Carport brannte

Eckernförde (ots) - 170706-1-pdnms Carport brannte



Eckernförde. Beim Brand eines Carports und eines benachbarten

Gartenschuppens entstand am frühen Mittwochabend (05.07.17)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Gegen 17.50 Uhr wurde das Feuer

aus der Straße Klemmsberg gemeldet. Wohngebäude waren nicht

betroffen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Möglicherweise war ein

zuvor untergestellter Rasenmäher brandursächlich.



