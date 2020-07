E-Bike-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Avatar_shz von shz.de

21. Juli 2020, 12:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 21. Juli 2020 | Kreis Stormarn - 20.07.2020 - Reinbek



Am 20.07.2020, kam es in der Schönningstedter Straße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem Müllwerker.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 12.30 Uhr die 64-jährige E-Bikerin den kombinierten Geh- und Radweg der Schönningstedter Straße in Richtung Wentorf.



Ein 45-jähriger Müllwerker fuhr währenddessen bereitgestellte Mülltonnen über diesen Geh- und Radweg zum Abfalltransportfahrzeug. Dabei kreuzte er den Fahrweg der herannahenden Reinbekerin. Trotz einer eingeleiteten Bremsung, kam die 64-jährige nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, geriet nach links und prallte dort gegen das stehende Müllfahrzeug. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu.



Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt.



