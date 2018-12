Drei Schuppen durch Feuer zerstört

von shz.de

23. Dezember 2018, 11:33 Uhr

Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - Am 22.12.18 um

kurz nach Mitternacht brannten am nördlichen Ortsrand Hohenwestedts

nahe der B 77 drei Schuppen nieder.



Dabei wurden u.a. ein untergestellter Traktor, diverse

Elektrogeräte und gelagertes Holz zerstört. Die Gesamtschadenshöhe

wurde zunächst auf ca. 20 000 EUR geschätzt.



Die alarmierte freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohenwestedt

verhinderte, dass der Brand sich auf das angrenzende Wohnhaus

ausbreiten konnte. Dessen 77 Jahre alte Eigentümerin und ihr 79

-jähriger Ehemann blieben unverletzt.



Zur Gewährleistung der Löscharbeiten musste die B 77 bis kurz vor

fünf Uhr im betreffenden Bereich voll gesperrt werden.



Die genaue Ursache für das Unglück war zunächst nicht aufklärbar.

Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung ergaben sich jedoch nicht,

so dass eine vorerst durch die Polizei ausgesprochene Beschlagnahme

des Brandortes am frühen Samstagvormittag aufgehoben wurde.



