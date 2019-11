Dransau: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Avatar_shz von shz.de

21. November 2019, 11:23 Uhr

Dransau (ots) - Mittwochmorgen berührten sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge

auf der Pülsener Straße, zwischen Pülsen und Dransau. Der Fahrzeugführer des an

dem Unfall beteiligten weißen Transporters entfernte sich, ohne anzuhalten. Die

30-Jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw wurde bei dem Unfall leicht

verletzt. Die Polizei in Lütjenburg hat schon erste Hinweise auf den Transporter

und sucht Zeugen.



Gegen 07:15 Uhr befuhr die 30-Jährige mit ihrem braunen Pkw der Marke Dacia die

Pülsener Straße in Fahrtrichtung Pülsen. Auf der Rückbank befand sich zu diesem

Zeitpunkt ihr vierjähriges Kind, gesichert in einem Kindersitz.



In Höhe der Einmündung Warderhof kam der 30-Jährigen nach eigenen Angaben ein

weißer Transporter entgegen. Dieser sei derart weit nach links auf die

Gegenfahrbahn gefahren, dass es trotz eines Ausweichmanövers zu einer Berührung

beider Fahrzeuge gekommen sei.



Durch die Berührung sei der Außenspiegel ihres Pkw nach innen geschleudert

worden und habe die Seitenscheibe zerstört. Dabei habe sie sich leicht im

Gesicht verletzt. Das vierjährige Kind der Geschädigten blieb glücklicherweise

unverletzt.



An dem Pkw entstand durch den Unfall ein Schaden von ca. 2000,- EUR.



Die Polizei in Lütjenburg ist auf der Suche nach dem weißen Transporter, der

sich ohne anzuhalten vom Unfallort entfernt hat. Die Ermittlungen an der

Unfallstelle haben bereits ergeben, dass es sich bei dem Transporter um einen

Renault Master 3 mit langem Radstand handeln müsste, welcher auf der linken

Seite im Bereich des Außenspiegels, des Türgriffs und der Radlaufverkleidung

Beschädigungen aufweisen könnte. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer

04381-906331 entgegengenommen.



Matthias Felsch



