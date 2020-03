Diverse Straßenverkehrsgefährdungen - Geschädigte und Zeugen gesucht

Avatar_shz von shz.de

05. März 2020, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - B 207 Elmenhorst



Bereits am 28.02.2020, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr, soll es in der

Ortschaft Elmenhorst, sowie im weiteren Verlauf der Bundesstraße 207 bis Talkau

zu diversen Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Der Vorfall wurde am

03.03.2020 beim Autobahnrevier in Talkau zur Anzeige gebracht.



Nach Zeugenaussagen sollen sich zwei Pkw augenscheinlich ein Rennen geliefert

haben. Beide Fahrzeuge fuhren mit hoher Geschwindigkeit und sehr kurzem Abstand

hintereinander her und überholten diverse andere Pkw. Im Laufe der

Überholmanöver soll es mehrfach zu konkreten Gefährdungssituationen, sowohl bei

den Überholten als auch im Gegenverkehr gekommen sein. Nur durch Bremsmanöver

der entgegenkommenden Fahrzeuge sollen Unfälle verhindert worden sein.



Bei den beiden Pkw handelte es sich um einen dunklen, möglicherweise schwarzen

BMW mit WL- Kennzeichen und einen auffällig bunt folierten Kleinwagen mit GVM-

Kennzeichen.



Die Polizei sucht nun Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdungen sowie Zeugen,

die die Vorgänge beobachtet haben oder evtl. nähere Angaben zu den beiden

Fahrzeugen machen können. Geschädigte und Zeugen melden sich bitte beim

Polizeirevier in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151 / 8894-0.



