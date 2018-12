Dithmarschen: Warnung vor falschen Polizeibeamten!

von shz.de

04. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Dithmarschen (ots) - Aktuell erreichen die Polizei diverse

Mitteilungen von Menschen, bei denen sich heute dreiste Betrüger

telefonisch mit der Masche des falschen Polizeibeamten versucht haben

Die Geschädigten waren ausnahmslos Dithmarscher, unter anderem aus

Hemmingstedt, Meldorf und aus Lohe-Rickelshof.



Glücklicherweise reagierten die meisten der Angerufenen richtig,

wimmelten den Betrüger ab oder beendeten das Gespräch sofort. In

einem Fall allerdings waren die Täter leider erfolgreich und haben

eine nicht unerhebliche Geldsumme erbeutet. Um 11.00 Uhr gelang es

den Unbekannten, eine Person in Hemmingstedt von ihrer unwahren

Geschichte zu überzeugen und Bargeld zu ergaunern.



In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler insbesondere Senioren

darauf hin, sich auf die Geschichte des Polizeibeamten und auf andere

Geschäfte am Telefon nicht einzulassen. Geldtransfers und

Übermittlungen von persönlichen Daten finden in der Regel nicht

telefonisch statt - jeder dennoch berechtigt Anfragende hätte

Verständnis für entgegengebrachte Skepsis und würde einen anderen Weg

als den per Telefon finden!



Wer neben den bereits bekannten Geschädigten ebenfalls

betrügerische Anrufe erhalten hat, sollte sich bei der Heider Kripo

unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



