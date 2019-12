Diekhusen-Fahrstedt: Katze beschossen - Zeugen gesucht!

Avatar_shz von shz.de

26. Dezember 2019, 11:13 Uhr

Diekhusen-Fahrstedt (ots) - Nach dem Tod ihrer Katze infolge von

Schussverletzungen hat eine Geschädigte aus Diekhusen-Fahrstedt in der

vergangenen Woche die Polizei aufgesucht und Anzeige erstattet. Die Ermittler

bitten nun um Hinweise auf diejenigen, die dem Tier den tödlichen Schaden

zugefügt haben.



Bereits am 11. Dezember 2019 bemerkte die Tierhalterin einen veränderten

Bewegungsablauf ihrer Katze und suchte schließlich am 15. Dezember 2019 einen

Tierarzt in Heide auf, da der Zustand des Tieres sich nicht besserte. Noch im

Laufe der Untersuchung verstarb der Vierbeiner. Röntgenbilder ließen den Schluss

zu, dass der Stubentiger beschossen worden ist und zwei Treffer ihm die

tödlichen Verletzungen zufügten. Den Tatort begrenzte die Anzeigende auf die

Österstraße und den Nahbereich, da ihre Katze sich stets heimatnah aufhielt.



Zeugen, die in der Zeit vom 6. bis 11. Dezember 2019 Schüsse in der genannten

Gegend wahrgenommen haben oder die ansonsten Hinweise auf die Tierquäler geben

können, sollten sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 /

95070 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4478016

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell