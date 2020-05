Diebstahl von Rußpartikelfilter

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 15:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 18. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 14./15.05.2020 - Reinbek Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 18.00 Uhr bis zum Freitagmorgen 06.30 Uhr haben unbekannte Täter an zwei Firmenfahrzeugen im Senefelder-Ring in Reinbek die Rußpartikelfilter demontiert.



Betroffen waren zwei Fahrzeuge der Marke Opel Movano.



Der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 3.600 Euro.



Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möge sich bitte mit der Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 melden.



