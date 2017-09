Diebstahl von 208 Kisten Leergut

Ratzeburg (ots) - Barsbüttel Bereits von Freitag, 01.09.2017 bis

Montag, 04.09.2017 wurden in Barsbüttel, im Hanskampring, 208 Kisten

Leergut entwendet. Die Kisten sind vermutlich zum angrenzenden Fußweg

über den Zaun gehoben worden. Es handelt sich dabei um 48 Kisten

Ratskrone, 80 Kisten Vio Wasser und 80 Kisten Früh Kölsch.



Wer kann Angaben zu dem/n Täter/n machen? Wem sind in dem

Industriegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sind

jemanden Personen aufgefallen, welche auffällig große Mengen dieser

Leergutkisten abgegeben haben, bzw. abgeben woll(t)en. Zeugenhinweise

bitte an die Polizei in Barsbüttel unter der Telefonnummer 040 / 670

780 56.









