Diebstahl eines VW Bus - Fluchtfahrt endete am Herrentunnel

Lübeck (ots) - Wenig Glück hatte ein Diebespärchen am Dienstag (5.

September 2017) mit einem kurz zuvor gestohlenen VW Bus. Nach kurzer

Fahrt blieb der "Bully" mit leerem Tank stehen. Die beiden

Tatverdächtigen flüchteten, konnten jedoch kurze Zeit später von der

Polizei festgenommen werden.



Gegen 00:30 Uhr wurde vor der Mautstation des Lübecker

Herrentunnels aus Richtung Kücknitz kommend ein dunkelgrüner VW Bus

bemerkt, der kurz vor dem beschrankten Bereich zum Stehen kam. Ein

Mitarbeiter der Tunnelwarte, der sich dem Fahrzeug näherte, bemerkte

die fehlende Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges und wurde

zu Recht stutzig. Als er die beiden Insassen zur Rede stellte,

stiegen eine männliche und eine weibliche Person aus dem Kastenwagen

aus und flüchteten fußläufig stadteinwärts. Nur kurze Zeit später

entdeckten Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck aufgrund der guten

Personenbeschreibung im Bereich der Travemünder Allee einen

25-jährigen und eine 34-jährige in einem Gebüsch. Beide wurden

vorläufig festgenommen.



Zeitgleich stellte sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen

heraus, dass genau dieses ältere VW Modell (T3) zuvor einem

Geschädigten aus Kücknitz vom Grundstück entwendet wurde. Das

ehemalige Bundeswehrfahrzeug war aufgebrochen und anschließend

kurzgeschlossen worden. In dem T3 fanden die Beamten entsprechende

Tatwerkzeuge. Was die beiden Tatverdächtigen ganz offensichtlich

übersahen, war der leere Tank. Somit endete die Flucht mit dem

gestohlenen VW Bus für sie überraschenderweise kurz vor dem

Herrentunnel.



Den beiden der Polizei im Übrigen hinlänglich bekannten Personen

wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Es wird unter anderem wegen

des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.



Der VW Bus war nicht mehr fahrbereit und musste zur

Eigentumssicherung abgeschleppt werden. An der "Pritsche" entstand

ein nicht unerheblicher Sachschaden.









