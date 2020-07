Diebstahl diverser Arbeitsgeräte

Avatar_shz von shz.de

14. Juli 2020, 11:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.07.2020 - Wentorf bei Hamburg



Im Zeitraum vom 08.07.2020 bis zum 13.07.2020 wurden aus einer Lagerhalle im Südring in Wentorf bei Hamburg eine Vielzahl von Arbeitsgeräten gestohlen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten der/die Täter auf unbekannte Weise in die verschlossene Lagerhalle. Darin befindet sich ein separat gesicherter Drahtkäfig mit hochwertigen Geräten, u.a. Laubsauger, Kettensägen und Hochdruckreiniger - überwiegend von der Marke Stihl.



Wie der/die Täter an die Gerätschaften gelangten ist bislang unbekannt.



Die entwendeten Werkzeuge haben einen Wert von ca. 6000 Euro.



Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Verbleib der Arbeitsgeräte machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Südring in Wentorf bei Hamburg aufgefallen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Sandra Kilian Telefon: 04541/809-2010



