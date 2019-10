Die vermisste Person ist wohlbehalten gefunden worden Bitte um Löschung https://www.presseportal.de/meldung/4390928

Avatar_shz von shz.de

02. Oktober 2019, 13:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 02. Oktober 2019 | Kreis Stormarn -

01.10.2019 Trittau



Der 72-jährige vermisste Trittauer ist gegen 12:30 Uhr in Trittau

auf einem Firmengelände wohlbehalten angetroffen worden.



Dem Mann geht es offensichtlich gut, jedoch wurde er vorsorglich

in ein Krankenhaus eingeliefert.



Ein HERZLICHES DANKE SCHÖN an die unterstützenden Medien und die

benachbarten Kräfte.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell