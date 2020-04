Die Polizei ermittelt nach Jagdwilderei

Avatar_shz von shz.de

23. April 2020, 14:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. April 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 20./21.04.2020 - Bröthen



Am Dienstagmorgen (21.04.2020) entdeckte ein Spaziergänger im Bröthener Wald einen verendeten Rothirsch. Es besteht der Verdacht der Jagdwilderei.



Der aufgefundene Rothirsch wurde mit einem noch unbekannten Gegenstand beschossen, so dass eine kleine sichtbare Verletzung im Bereich der Bauchdecke entstand. Das Tier verendete kurze Zeit später, was auf die zuvor zugefügte Verletzung zurückzuführen ist.



Nach Einschätzung des Jagdschutzbeauftragten des Kreises Herzogtum-Lauenburg kann der Tatzeitraum vom 20.04.2020 bis zum 21.04.2020, 16.45 Uhr eingegrenzt werden.



Die Polizei in Schwarzenbek hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht nach Zeugen, die sich im Tatzeitraum im Bröthener Wald aufgehalten haben und Angaben zur Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04151/8894-0 zu melden.



